Mihajlovic, che emozione. Il genero Vogliacco si commuove in tv: "Avrei voluto combattere per lui"

Il vivaio della Juve poi tanta gavetta prima di arrivare in Serie A: Alessandro Vogliacco si è conquistato il campionato italiano con tanta forza di volontà. Oggi si gode l'Europa con il Paok , portando avanti i valori che gli ha insegnato Sinisa Mihajlovic . L'ex Genoa è sposato infatti con una delle figlie del compianto allenatore, Virginia, e con lei ha due figlie: Violante e Leone Sinisa : "Oltre al fatto di perseverare e dimostrare cosa hai dentro, che è la base su cui voglio vivere e fare questo sport, mi ricordo che mi diceva che prima o poi gli sarebbe piaciuto giocare contro o che io giocassi in una delle sue squadre. Aveva detto che sarei stato o un giocatore di sua fiducia o un bell'avversario, mi sarebbe piaciuto sfidarlo o combattere per lui ", ha detto con la voce rotta dall'emozione. "Sto cercando di portare in campo l'1% di quello che è stato lui, provo a portare avanti i suoi valori, oltre a quelli della mia famiglia. Cerco di portare in campo quello che mi ha dato nonno Sinisa , come dice Violante".

Le parole di Vogliacco sulla Grecia

Vogliacco, che si è collegato a Sky dalla sua casa di Bari dove sta trascorrendo le feste in famiglia, ha poi parlato della sua esperienza al Paok, iniziata nella scorsa estate: "Sono contento, ho accettato questa sfida con entusiasmo. All'inizio ero timoroso ma sta andando bene. Mi sto confrontando con una realtà diversa e sto capendo cosa significa giocare ogni 3 giorni. Il calcio in Grecia mi ha sorpreso: ci sono 5/6 squadre molto attrezzate, il campionato sta crescedo e c'è molto intensità, meno tattica rispetto alla Serie A". Sugli italiani in Grecia: "Abbiamo battuto Calabria settimana scorsa e abbiamo scambiato qualche parola, è stato un piacere. Bianco è diventato un fratellino adottivo, siamo sempre insieme".

"Yildiz e Nico Paz sono impressionanti. Sulla Juve..."

Uno dei punti forti del calcio in Grecia rimane il calore dei tifosi: "Sono molto caldi: una delle prime prime partite in Europa League lo stadio era tutto esaurito e prima di entrare in campo guardavo le facce degli avversari ed erano spaventati. I tifosi sono caldi nelle partite chiave e ci danno una grande spinta". Infine un commento sulla Juve e la Serie A: "Molti della mia famiglia sono juventini. È in crescita, sta andando nella direzione dove essere la Juve e Spalletti è la persona giusta per riportarla ai livelli giusti. Ci sono ragazzi in gamba, come Yildiz. In Serie A c'è anche Nico Paz, sono impressionanti. La gente va allo stadio per vedere questo tipo di giocatori. Quest'anno il campionato è livellato e sarà piacevole guardare le varie lotte in classifica".