È morto Marios Oikonomou, fatale l'incidente stradale dopo giorni in terapia intensiva

Marios Oikonomou si è spento a 33 anni . L'ex difensore di Cagliari , Bologna , Spal , Bari e Sampdoria non ce l'ha fatta. Era ricoverato in condizioni estremamente critiche dallo scorso 23 maggio dopo l'incidente d'auto in cui era rimasto coinvolto nella zona di Ioannina. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la moto di Oikonomou si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio davanti all'ospedale 'Hatzikosta': Oikonomou aveva riportato un grave trauma cranio-encefalico, era stato operato d’urgenza e, successivamente, trasferito in terapia intensiva.

Oikonomou si era ritirato nel 2024

Ritiratosi nel 2024, l'ex giocatore greco ha lottato per giorni nell'ospedale di Ioannina. Era stato sottoposto a due craniectomie per decomprimere l'edema e il cervello. Secondo i media greci, negli ultimi giorni era stata avviata la procedura per il risveglio dal coma indotto, ma senza successo.

Oikonomou, il triste annuncio del Pas Giannina: "Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi"

A dare notizia della sua scomparsa il Pas Giannina, dove era cresciuto fino a debuttare come professionista e da cui nel 2013 era arrivato in Italia passando al Cagliari: "Marios Oikonomou, un ragazzo che ha conquistato l'affetto e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi".

La nazionale greca piange Oikonomou: "Una tragica perdita"

Sconvolta, lo piange anche la nazionale greca su X: "R.I.P - Marios Oikonomou. L'ex difensore internazionale greco è tragicamente scomparso all'età di 33 anni dopo aver soccombito alle ferite riportate in un incidente in moto a Ioannina la scorsa settimana. Oikonomou ha collezionato 6 presenze con la Grecia e ha vissuto una carriera con PAS Giannina, Cagliari, Bologna, SPAL, Bari, AEK, Copenhagen, Sampdoria e Panetolikos. Una tragica perdita per il calcio greco".