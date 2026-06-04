Manu Koné fa impazzire la Francia per una collana: "Si è spinto oltre". Ecco qual è e quanto costa

Non solo calcio. A Clairefontaine, il centro tecnico dove la nazionale francese prepara i prossimi impegni internazionali in vista del Mondiale 2026 , a catturare l'attenzione non sono stati soltanto gli schemi di Didier Deschamps ma anche i look sfoggiati dai Bleus al loro arrivo. Da Kylian Mbappé in Dior a Jules Koundé con stivali western e gioielli di lusso, i campioni francesi hanno trasformato il ritiro in una passerella a cielo aperto. Tra tutti, però, è stato Manu Koné a far parlare maggiormente di sé. Il centrocampista della Francia e della Roma si è presentato con un outfit casual impreziosito da un accessorio che ha immediatamente attirato gli sguardi di fotografi e appassionati di moda: una collana di perle firmata Chanel. Una scelta audace che in Francia ha acceso il dibattito tra chi ha elogiato il suo stile e chi ha sottolineato come il giocatore si sia spinto oltre i tradizionali canoni estetici del mondo del calcio. Tanto che ne ha parlato anche l'edizione francese di Vogue , praticamente la Bibbia della moda.

La storia della collana Chanel di Koné

La collana indossata da Koné richiama uno dei simboli più iconici dell'universo Chanel. Le perle sono infatti uno degli elementi distintivi della maison francese sin dai tempi di Gabrielle "Coco" Chanel, che già negli anni Trenta rivoluzionò il concetto di gioielleria introducendo accessori eleganti ma accessibili, mescolando materiali preziosi e bijoux. Nel corso dei decenni le collane di perle sono diventate una firma stilistica del marchio, reinterpretata da Karl Lagerfeld e oggi dai nuovi direttori creativi della casa di moda. Quello che un tempo era considerato un accessorio esclusivamente femminile è diventato negli ultimi anni un simbolo di libertà espressiva e di superamento degli stereotipi. La scelta di Koné si inserisce proprio in questa tendenza. Sempre più uomini, soprattutto nel mondo dello spettacolo e dello sport, scelgono infatti gioielli tradizionalmente associati alla moda femminile per costruire un'identità estetica personale e riconoscibile.

Quanto costa la collana e perché i calciatori seguono la tendenza

Le collane di perle Chanel presenti nelle collezioni della maison possono raggiungere prezzi compresi tra i 1.500 e oltre 5.000 euro, a seconda dei materiali utilizzati, della lavorazione e dell'esclusività del modello. Alcune versioni vintage e da collezione possono valere cifre ancora superiori sul mercato del lusso. Koné non è il primo personaggio famoso a seguire questa tendenza. Prima di lui lo hanno fatto artisti come A$AP Rocky, Timothée Chalamet e Bad Bunny, contribuendo a ridefinire i confini della moda maschile contemporanea. Oggi anche i calciatori sembrano voler trasformare il proprio stile in un elemento distintivo tanto quanto le prestazioni in campo. E così, mentre la Francia prepara la corsa al Mondiale, a Clairefontaine si parla anche di moda. E questa volta il protagonista non è stato un gol o una giocata spettacolare, ma una semplice collana di perle capace di far discutere un intero Paese.