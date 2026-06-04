Totti show: l'ex Milan Kucka gli fa assaggiare una crema di pesce slovacca e lui reagisce così...

Presente a Bratislava per il Campionato Europeo di Futsal , Francesco Totti prenderà parte a un'amichevole che precederà la finale. Sarà sfida tra i Team Totti e il Team Bergi , entrambi composti da 15 nomi del mondo del calcio e da alcuni influencer: "Sarà una partita incentrata sul divertimento, per noi e per il pubblico, ma mi preparerò al meglio perché voglio sempre dare il massimo. Il calcio a 5 è più veloce e intenso, quindi devo essere davvero preparato al meglio", aveva sottolineato Totti come riportato da malyfutbal.sk.

Kucka a tavola con Totti: "Devi solo assaggiare e dirmi se ti piacciono"

La marcia di avvicinamento al match è stata scandita dalla realizzazione di un contenuto social esilarante, pubblicato sulla pagina Instagram di malyfutbal. L'ex Milan, Juraj Kucka, ha fatto gli onori di casa facendo provare a Totti alcuni piatti tipici della tradizione slovacca: "Devi solo assaggiarli e dirmi se ti piacciono". L'ex capitano della Roma ha esclamato: "Quel dolce ha una bella faccia, ma è quel riso là che mi preoccupa". E giù le prime risate.

Totti e la crema di pesce slovacco: "No, questo proprio non mi piace"

Totti ha però dato, a dispetto dello scetticismo iniziale, la propria approvazione al sapore del riso ("Questo è bono") passando successivamente alla degustazione di una crema di pesce slovacca: "Cos'è? Un pesce con maionese? Mamma mia". Immediata la reazione di disgusto alla prima forchettata: "No, questo non mi piace". Kucka lo ha incalzato: "E invece è buono, si mangia anche spalmato, sul pane, a scuola". Totti ha aggiunto: "Ah, come un formaggio spalmabile, ho capito".

Totti si consola col dolce: "Il pranzo è servito!"

Totti è infine arrivato al dolce: "Vabbè, questo lo assaggio. Come un wafer! Si è buono". Kucka ha concluso: "Sì, è un dolce tipico". Totti ha così decretato la fine dell'assaggio: "Il pranzo è servito!".