La Roma pensa al ritorno di Giannini: Totti come ambasciatore, il "Principe" potrebbe occuparsi del vivaio

ROMA - Non solo Totti. Francesco, la storia vivente della Roma, non sarà sufficiente ad appagare quel desiderio - molto americano e parecchio romanista - di fare le cose in grande nel momento in cui sulla cresta dell’entusiasmo si può navigare come su un’onda nel surf. I Friedkin, in vista del centenario e con la Champions come vetrina, vogliono rinsaldare il legame con i tifosi e proiettare il club nel firmamento del grande calcio. Storia e competenze, d’ora in avanti, non saranno in antitesi l’una alle altre, bensì convergenti verso gli stessi interessi: una Roma più forte, a partire dalle figure dirigenziali, e una piazza che si identifichi sempre nei suoi valori. Così a Trigoria c’è chi fa con insistenza il nome di Giuseppe Giannini per un ruolo nel settore giovanile: è il capitano di un’altra generazione, quella precedente ai fan di Totti, il fantasista che lo stesso Francesco considerava come idolo. Giannini è rimasto legatissimo all’ambiente e alla squadra, in poche parole tornerebbe di corsa e volentieri in quella che considera casa.