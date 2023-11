Diretta Roma-Juventus 1-0 Campionato Primavera: segui il live

ROMA - Non sarà mai una sfida come un’altra: al Fulvio Bernardini il programma del Campionato Primavera presenta la classica sfida Roma-Juventus . I giallorossi di Federico Guidi cercano punti preziosi per restare in zona play-off , la formazione bianconera - allenata da Pablo Montero - dovrà fare altrettanto. Scontata, a bordo campo, la presenza di José Mourinho che seguirà con grande attenzione la sfida dei baby romanisti. Calcio d’inizio alle 10.45: segui il live

11:36

48' La Roma chiude il primo tempo in vantaggio

All'intervallo la formazione giallorossa è in vantaggio per uno a zero grazie al gol realizzato da Cherubini. La squadra di Federico Guidi ha giocato un calcio migliore, la Juventus si è vista solo a sprazzi palesando diverse criticità difensive.

11:35

47' Guerrero vicino al raddoppio

Ottimo inserimento dello spagnolo che di testa non trova la porta: buona occasione per il raddoppio romanista

11:29

41' Mannini calcia sulla barriera juventina

Altra punizione dal limite dell'area per la Roma: Mannini calcia da posizione centrale, la palla termina sulla barriera

11:27

39' Buona iniziativa di Ripani

La Juventus torna a essre minacciosa: il sinistro dal limite di Ripani esce di un soffio

11:26

38' La Roma non sfrutta una buona occasione

Calcio di punizione dal limite per i giallorossi, il sinistro di Guerrero si infrange sulla barriera bianconera

11:18

30' La Roma sfiora il raddoppio

Ottimo affondo sulla sinistra di Vetkal, Keramitsis cerca la soluzione di tacco, ma la conclusione - all'interno dell'area di porta - viene rimpallata

11:16

28' La Juventus fatica a reagire

Dopo il vantaggio, la Roma resta in controllo della partita: Pisilli, Cherubini e Oliveiras stanno incidendo in maniera determinante sulla partita del Di Bartolomei

11:09

21' Roma in vantaggio!

Ottima azione sulla sinistra dei giallorossi: Mannini innesca di tacco Cherubini che si accentra e calcia di destro sorprendendo il portiere juventino. Il capitano giallorosso sblocca il risultato, Roma in vantaggio dopo ventuno minuti

11:07

19' Ripani minaccioso in area romanista

Il bianconero controlla a centro area e calcia a rete, la tempestiva chiusura della difesa giallorossa evita il vantaggio juventino

11:05

17' Roma vicina al vantaggio

la formazione giallorossa è minacciosa: il destro di Pisilli viene deviato in angolo dal portiere Vinarcik

11:00

11' La reazione giallorossa con Cherubini

La Roma si presenta a ridosso dell'area bianconera: Cherubini prova a sorprendere l'estremo difensore bianconero con un destro a girare che esce dallo specchio

10:55

6' La Juve ci prova con Vacca

Il destro dal limite dell'attaccante bianconero viene deviato in angolo dal portiere romanista Marin

10:53

4' Roma ancora pericolosa

Altro pasticcio difensivo della Juventus, Mlakar non ne approfitta: la conclusione attraversa l'intero specchio della porta juventina

10:51

3' Prima occasione per la Roma

Pasticcio del portiere juventino Vinarcik che si prende un rischio clamoroso perdendo palla appena fuori dall'area di rigore

10:48

E' iniziata la partita!

Roma e Juventus si sfidano nella nona giornata del campionato Primavera. Il primo pallone è per la formazione di Montero. Squadre in campo con la divisa classica. Si parte!

10:40

Guidi: Contro la Juve le motivazioni non mancano mai

Il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di campionato contro la Juventus. “E’ una partita ostica, affrontiamo una delle squadre più importanti del campionato. Quando c'è Roma-Juventus scendono in campo calciatori di grande prospettiva, di qualità. Sarà una partita dai grandi contenuti tecnico-tattici: quando di fronte c’è la Juventus le motivazioni non mancano mai”.

10:35

Il ruolino dei bianconeri

Nelle prime otto partite di campionato la Juventus Primavera ha conquistato quattro vittorie e un pareggio incassando tre sconfitte. La formazione di Pablo Montero ha realizzato quindici gol subendone dodici.

10:25

Il ruolino dei giallorossi

Nelle prime otto partite di campionato la Roma Primavera ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Tredici i gol realizzati dalla formazione di Federico Guidi, dodici le reti incassate.

10:20

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

Roma: Marin, Golic, Cherubini, Pisilli, Keramitsis, Oliveiras, Mannini, D'Alessio, Vetkal, Guerrero, Mlakar. A disp: Razumejevs, Plaia, Ienco, Cichella, Nardozi, Marazzotti, Bolzan, Ivkovic, Graziani, Feola, Nardin. Allenatore: Guidi.

Juventus: Vinarcik; Martinez, Bassino, Gil Puche; Savio, Ripani, Ngana, Pagnucco; Vacca, Scienza; Pugno. A disp: Fuscaldo, Firman, Domanico, Biggi, Turco, Giorgi, Grosso, Scarpetta, Owusu, Crapisto, Sosna. Allenatore: Montero. Arbitro: Nicolini di Brescia

10:15

La Roma a caccia di punti

I giallorossi sono reduci dal successo ottenuto in trasferta a Monza: la squadra allenata da Guidi si è imposta per 3-2 grazie a una rete di Cherubini e alla doppietta firmata da Mlakar. La Juventus arriva dal rotondo successo per 3-0 ottenuto contro la Fiorentina.

