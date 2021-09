Immobile e Zaniolo ko, allarme Italia: in ansia anche Lazio e Roma

Roma e Lazio in ansia per le condizioni di Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Il giallorosso si è allenato a parte prima della conferenza stampa del ct e di Insigne, l'attaccante invece è stato fermato da un problema a un flessore, a rischio anche la presenza in campionato con la squadra di Sarri che sarà attesa domenica alle 18 dall'importante trasferta di San Siro contro il Milan. La formazione di Mourinho ospiterà invece all'Olimpico il nuovo Sassuolo di Dionisi alle 20.45. Proprio del bomber biancoceleste ha parlato Roberto Mancini alla vigilia della gara con la Lituania: “Ciro è sempre stato titolare agli Europei, in due partite ha fatto gol, poi ci sono momenti in cui la palla non entra, ma fa tutti i movimenti che gli chiedo, non vedo un grande problema, ha sempre fatto gol, questo è un momento cosi Ma magari ai Mondiali farà 8 gol, vinceremo il Mondiale e lui la classifica cannonieri”.