Nations League, Immobile out: la Figc chiede la sostituzione all'Uefa

ROMA - Forfait azzurro per Ciro Immobile. Dopo l'infortunio muscolare rimediato nel match di Europa League vinto dalla Lazio contro la Lokomotiv Mosca, il centravanti dovrà rinunciare alle finali di Nations League che l'Italia campione d'Europa ospiterà la settimana prossima tra Milano e Torino. Al suo posto la Figc ha chiesto di poter inserire nella lista dei 23 lo juventino Moise Bioty Kean, allegando la documentazione relativa all'indisponibilità del laziale. "Dispiace non poter rispondere alla convocazione del mister Mancini" ha scritto sui social Immobile, che fuori dal campo farà comunque il tifo per i suoi compagni.