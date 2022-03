Mamma Mancini: "Ho sentito Robi, Italia-Macedonia finisce..."

ROMA - Questa sera contro la Macedonia l'Italia di Mancini conoscerà il suo destino e saprà se potrà giocarsi la seconda sfida per accedere al Mondiale (con Portogallo o Turchia) o se dovrà dire addio per la seconda volta consecutiva alla Coppa del Mondo. Nel gruppo azzurro c'è ottimismo, lo stesso che la mamma del ct, Marianna Puolo , ha dispensato durante la trasmissione di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", dove si è lasciata scappare anche un pronostico: "Vinciamo due a zero".

Mamma Mancini: "Robi è ottimista e tranquillo"

"Ho sentito mio figlio oggi, verso mezzogiorno, come sempre è tranquillo, l'ha preparata bene ed è molto ottimista per la partita. Portogallo o Turchia? Per il prosieguo secondo me è meglio la Turchia, Robi ci ha già giocato e conosciamo già molto bene l'ambiente", ha aggiunto la madre di Mancini.

