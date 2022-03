Lineker punge l'Italia: il tweet dopo l'eliminazione scatena gli sfottò inglesi

" For Italy to go from being European Champions to not even making the final playoff stage is an almighty and devastating fall " (Per l'Italia passare dall'essere campioni d'Europa a non fare nemmeno la fase finale dei playoff è una caduta onnipotente e devastante). Il commento di Gary Lineker arriva puntuale subito dopo il triplice fischio della partita persa contro la Macedonia del Nord , che ha decretato la mancata qualificazione degli Azzurri ai prossimi Mondiali .

La polemica social

L'opinionista inglese ha involontariamente (?) riacceso l'astio post-Europeo tra tifosi che nel box commenti del suddetto tweet hanno ripreso a scambiarsi sfottò e insulti ben poco velati. Ecco alcune frasi tipo dei tifosi inglesi compiaciuti: "I’m guessing it’s not coming Rome this time (Immagino che questa volta il trofeo non arriverà a Roma); "Argentina will teach them a serious lesson in June" (L'Argentina gli darà una bella lezione a giugno); "Really? Italy out? Couldn't have happened to nicer guys. Karma!" (Davvero? L'Italia fuori? Non sarebbe potuto succedere a ragazzi così gentili. Karma!); "I thought Jorginho was the goat, no?" (Pensavo che Jorginho fosse il più forte di tutti, non è così?). Le risposte italiane non sono mancate: con meme inequivocabili i tifosi nostrani hanno ricordato agli inglesi che la squadra che stavano prendendo in giro li aveva comunque battuti in finale agli Europei.