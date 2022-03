Ventura sull'Italia fuori dai Mondiali: "4 anni fa sono stato lapidato..."

“È da più di quattro anni che mi porto un dolore dentro. E questo dolore giovedì, con la sconfitta dell’Italia con la Macedonia, è tornato intenso come quattro anni fa". A distanza di oltre quattro anni dal flop con la Svezia, che impedì alla Nazionale italiana di partecipare alla Coppa del Mondo di Russia 2018, l'ex commissario tecnico Gian Piero Ventura, in un monologo che andrà in onda questa sera a 'Le Iene' su Italia 1, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "In tutto questo tempo ho riflettuto molto e parlato poco. Ho ascoltato, però. Quattro anni fa ho subito una lapidazione. Sono diventato l’uomo nero, si è passati da 'Ventura è un maestro di calcio' a 'Ventura mangia i bambini'; quello che non si è dimesso dopo la sconfitta con la Svezia 'perché voleva rubare uno stipendio'. Ho sempre riconosciuto la mia colpa per quell’esclusione, ma ci sono state anche altre responsabilità. È quello che la stampa oggi dice a una sola voce per difendere l’allenatore. Ed è vero. Leggo: 'Troviamo i colpevoli'. Quindi ce n’è più di uno. 'Non è una sconfitta della squadra, ma un problema di sistema'. E io sono d’accordo".