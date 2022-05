Nations League, dal 6 maggio in vendita biglietti Italia-Germania

MILANO - Dopo quasi sei anni torna una classica del calcio mondiale. Sabato 4 giugno lo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna (inizio ore 20.45) sarà teatro della sfida tra Italia e Germania, un duello che ha scandito la storia di questo sport. Sarà il primo impegno degli Azzurri di Mancini nella nuova edizione della UEFA Nations League. A partire dalle ore 12 di venerdì 6 maggio sarà possibile acquistare i biglietti per l'incontro per i possessori della carta Vivo Azzurro. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di lunedì 9 maggio. La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve agli 80 euro per la Poltrona), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.