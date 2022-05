Italia, Bonucci: "Sfida con Messi? Ha così tanti Palloni d'Oro..."

LONDRA (Inghilterra) - Leonardo Bonucci è pronto per tornare in campo a Wembley, dove segnò la rete in quella magica finale che poi portò alla conquista dell'Europeo. Nel mezzo c'è stata la grande delusione per l'eliminazione dai Mondiali, ma adesso l'Italia è pronta per giocarsi un nuovo trofeo, affrontando l’Argentina nel match valevole per la Finalissima 2022. Queste le parole del difensore della Juve in conferenza stampa: "Messi? Ha vinto così tanti Palloni d'Oro che è difficile aggiungere aggettivi per la sua grandezza. È stato ed è ancora uno dei migliori al mondo assieme a Cristiano Ronaldo, serve rispettarlo in campo ed essere pronti, individualmente e come squadra, a fermarlo. Domani si sfideranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettacolo".