Italia-Argentina, Gravina premia Chiellini prima della partita

Nello stadio in cui ha vissuto la gioia più grande della propria carriera, almeno in nazionale, il trionfo a Euro 2020 , Giorgio Chiellini dice addio alla maglia azzurra . La notte di Wembley , quella della Finalissima tra l'Italia campione d'Europa e l' Argentina campione del Sud America, sarà anche la notte del difensore livornese, alla 117ª e ultima partita in azzurro.

Chiellini, l'ultima con l'Italia poi l'avventura in Mls

Una volta consumata la delusione della mancata partecipazione al Mondiale 2022 Chiellini ha voluto fortemente essere presente alla Finalissima, per far sì che la sua ultima partita con l'Italia non fosse la malinconica amichevole del 29 marzo a Konya contro la Turchia, sfida diretta tra le squadre sconfitte nelle semifinali del percorso C dei playoff verso il Qatar, che avrebbe poi promosso il Portogallo ai danni della Macedonia del Nord. Dopo l'addio all'azzurro per Chiellini sarà tempo di una nuova avventura professionale, con tutta probabilità al Los Angeles FC, prima di intraprendere la carriera dirigenziale nella sua Juventus.