Chiellini: "L'Italia ha bisogno di ripartire, state vicino a questo gruppo"

LONDRA (Regno Unito) - "Sapevamo che sarebbe stato difficile. È chiaro che la speranza era quella di vincere questo trofeo, però la sconfitta non cancella quello che è stato. Come ho detto in conferenza l'altro ieri, sappiamo che sarà un periodo duro, che ci aspettano momenti difficili e dobbiamo stare vicini. C'è bisogno di ripartire e io mi auguro che tutta Italia, dai media ai tifosi, stiano vicino a questo gruppo, che deve rifare tanto". Così, al termine di Italia-Argentina, l'ultima partita giocata con la maglia della Nazionale, la 117ª, il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini si congeda dal gruppo azzurro ai microfoni della Rai.