Italia verso la Germania: Chiellini, Verratti, Jorginho e Insigne lasciano il raduno

COVERCIANO (Firenze) - Dopo il ko per 3-0 subìto nella "Finalissima" di Wembley contro l'Argentina, l'Italia prepara il match contro la Germania, gara d'esordio degli azzurri nella fase a gruppi della prossima Nations League. Non saranno del gruppo però Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti , che in mattinata hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Gli azzurri proseguiranno la preparazione con una seduta di allenamento prevista alle 18 a Coverciano.