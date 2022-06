Italia a lavoro per la Germania: torna in gruppo Zaccagni

FIRENZE - Dopo la sconfitta per 3-0 nella 'Finalissima' con l'Argentina, la nazionale italiana di Roberto Mancini è rientrata la notte scorsa a Coverciano e oggi pomeriggio si è allenata in vista delle quattro partite di Nations League di giugno. La prima sfida sarà sabato alle 20,45 (diretta su Rai1) al Dall'Ara di Bologna contro la Germania: i giocatori impiegati ieri a Wembley hanno svolto lavoro defaticante in palestra e in piscina, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo. Fra questi gli azzurri esclusi dalla trasferta londinese (Biraghi, Calabria, Zaccagni) che hanno usufruito di due giorni di riposo prima di tornare in gruppo. Hanno lasciato il ritiro Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Jorginho e gli acciaccati Lorenzo Insigne e Marco Verratti. L'Italia svolgerà a Coverciano anche l'allenamento di rifinitura di domani pomeriggio, per poi spostarsi sabato mattina a Bologna, dove affronterà la Germania.