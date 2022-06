Italia dominata, trionfo Argentina nella Finalissima

LONDRA - Dal trionfo di un'estate fa, con l'incredibile gioia dell'Europeo, al malinconico epilogo di un ciclo marchiato dalla bruciante delusione dell'eliminazione mondiale. Da Wembley a Wembley, l'Italia affonda 3-0 contro l'Argentina nella Finalissima contro i campioni della Coppa America. Dominati fisicamente e nel gioco, inferiori tecnicamente. Gli Azzurri non sono mai riusciti a giocare sul livello degli argentini, trascinati dalle prestazioni superlative di Messi e Di Maria. Di certo non la serata migliore per l'ultima partita in Nazionale di capitan Chiellini, che chiude con 117 partite in azzurro (come De Rossi, dietro solo a Maldini, Cannavaro e Buffon).

Messi scatenato, segna Lautaro Senza Immobile e Insigne, Mancini si affida a un tridente formato da Bernardeschi, Belotti e Raspadori. In mezzo al campo c'è Pessina con Jorginho e Barella, con la coppia Bonucci-Chiellini per l'ultima volta a guidare la difesa. Dall'altra parte, Scaloni lancia Lautaro e Di Maria insieme a Messi. L'Italia parte concentrata e attenta coprendo tutti gli spazi e mostrando una certa intraprendenza offensiva. Al 12', su una iniziativa in verticale di Jorginho, Raspadori riceve palla al limite dell'area e ci prova con un destro a giro troppo centrale. La squadra di Mancini sfrutta il buon momento e continua a spingere. Al 21' Belotti di testa impegna Martinez. Con il passare dei minuti, però, gli azzurri calano d'intensità e soprattutto cresce l'Argentina. Messi inizia a carburare e mette subito in crisi la difesa italiana con le sue classiche accelerazioni. Al 28' il fuoriclasse del Psg tenta di sorprendere Donnarumma con un controllo e tiro rapidissimo in mezzo all'area. Passano pochi secondi ed arriva il vantaggio della squadra di Scaloni. Messi si inserisce in area dalla sinistra, supera la marcatura di Di Lorenzo e fa partire un cross rasoterra perfetto per Lautaro, bravissimo ad anticipare tutti di destro e a battere Donnarumma.