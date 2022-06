Mobilitazione a Cesena: in arrivo 1500 tifosi ungheresi

CESENA - Dopo il netto ko contro l'Argentina nella Finalissima, l'Italia di Roberto Mancini è attesa da un vero e proprio tour de force. Gli azzurri scenderanno in campo in Nations Leauge per ben quattro volte nel giro di appena dieci giorni. Dopo il match contro la Germania in programma sabato, a Cesena arriverà l'Ungheria (martedì 7 giugno). In città sono attesi circa 1500 tifosi ospiti, pertanto sono state allertate le forze di polizia. Come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, negli ultimi giorni si sono svolte numerose riunioni per definire i dettagli dell'ordine pubblico, con oltre 300 agenti in campo, con i rinforzi chiesti dalla prefettura di Forlì.