Italia, la probabile formazione di Mancini contro l'Ungheria

CESENA - Gli azzurri di Roberto Mancini sono pronti a tornare in campo per la seconda gara del girone A3 di Nations League. L'Italia , dopo il buon pareggio di Bologna con la Germania, sfiderà l'Ungheria del ct Marco Rossi capace di battere l'Inghilterra nella gara d'esordio. Al Dino Manuzzi di Cesena dopo la rifinitura, Mancini è pronto a stravolgere la formazione titolare, cambiando tanti giocatori rispetto alla gara contro la Germania e puntando ancora di più sui giovani.

Italia-Ungheria, anche Orban assisterà alla sfida di Nations League

La probabile formazione di Mancini

Roberto Mancini dovrebbe puntare su un 4-3-3 con Donnarumma in porta, che dovrebbe giocare nonostante il dito della mano lussato. In difesa spazio alla coppia formata da Mancini e Bastoni con Calabria e Spinazzola come terzini. A centrocampo ci saranno Pellegrini, Cristante e Barella. Infine in attacco Mancini si dovrebbe affidare a Politano e Gnonto come esterni con Raspadori come punta.