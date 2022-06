CESENA - Anche il primo ministro dell'Ungheria assisterà stasera alla partita di Nations League contro l'Italia. Viktor Orban sarà in tribuna al Manuzzi dopo essere atterrato con un volo privato a Forlì: la notizia della sua presenza è stata tenuta riservata finora per motivi di sicurezza. Orban aveva assistito anche alla storica vittoria in casa con l'Inghilterra.