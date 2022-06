Incidenti tra tifosi dopo Italia-Ungheria: 5 agenti feriti

CESENA - Incidenti tra tifosi e forze dell'ordine ieri sera prima e dopo la partita a Cesena tra Italia e Ungheria di Nations League, vinta dagli azzurri per 2-1. Al termine della partita, nei pressi del bar Bombonera, un gruppo di 40 tifosi del Cesena ha tentato di raggiungere gli ungheresi, ma le forze dell'ordine hanno fatto un'azione di contenimento, con lancio di oggetti da parte degli ultras romagnoli. Cinque agenti sono rimasti feriti. Alcuni dei tifosi sono stati identificati e sono in corso ulteriori accertamenti per emettere provvedimenti di daspo. Sugli spalti dello stadio Manuzzi di Cesena erano presenti circa 1.600 tifosi ungheresi.