Pellegrini super, Cristante e Spinazzola sugli scudi: l'Effetto Roma fa volare la Nuova Italia

Sei milioni e 400 mila spettatori di ascolto medio; 32,8 % di share: la Nuova Italia di Roberto Mancini piace sempre di più ai tifosi e la brillante vittoria sull'Ungheria ne ha corroborato la ritrovata passione per gli Azzurri. Il migliore in campo a Cesena è stato Lorenzo Pellegrini che ha coronato la sua splendida prestazione con il gol del raddoppio. Il capitano della Roma compirà 26 anni il prossimo 19 giugno e viaggia sulla cresta dell'onda di una stagione magica che ne ha consacrato il talento, l'acume tattico, l'attaccamento alla maglia giallorossa e della Nazionale, con la quale ha già disputato 23 partite segnando 5 gol. Pellegrini merita ogni soddisfazione per la serietà e la professionalità che ne hanno sempre contraddistinto le diverse fasi della sua carriera. Ci sono immagini capaci di fotografare compiutamente la sua stagione: Pellegrini che a Tirana solleva la Conference League, capitano romano e romanista; Pellegrini che a Cesena viene sommerso dagli abbracci dei compagni dopo la rete ai magiari, com'era accaduto tre giorni prima a Bologna, dove aveva segnato alla Germania.