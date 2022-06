Italia, il talento è l'emergenza

Sono passati alcuni giorni dal pesante 2-5 di Mönchengladbach e sono stati giorni di riflessioni sul futuro della Nazionale. Ma forse, per capire o almeno per immaginare cosa sarà di noi, conviene ripartire dal passato. Abbiamo trascorso 12 mesi assurdi, festosi i primi, tempestosi dopo, speranzosi poi, conclusi infi ne con la disfatta di fronte ai tedeschi. Poco più di un anno fa (11 giugno 2021) l’Italia ha cominciato l’Europeo volando. Gol e gioco: 3-0 alla Turchia, 3-0 alla Svizzera, 1-0 al Galles nel girone iniziale. A quell’Europeo, che avremmo vinto con merito anche se con qualche sofferenza, eravamo arrivati con una qualifi cazione fantastica proprio sul piano del gioco. Mancini, dicevamo tutti perché era la pura verità, aveva cambiato la testa all’Italia. Dopo l’Europeo la lunga flessione. Abbiamo perso la qualifi cazione al Mondiale per i due rigori sbagliati nelle due gare contro la Svizzera, ma anche per i pareggi con Bulgaria e Irlanda del Nord e per l’umiliante sconfitta con la Macedonia nel primo turno dei play-off . La coda di questa amarissima serie è arrivata con lo 0-3 contro l’Argentina. E da lì siamo ripartiti, con una squadra di giovani, ma con lo spirito di una squadra vera, come quella dell’Europeo. Bene in Nations League contro Germania, Ungheria e Inghilterra, fino alla batosta dei 5 gol tedeschi a Mönchengladbach. Dopo 12 mesi per certi versi choccanti siamo qui a chiederci cosa siamo davvero e dove vogliamo o dove possiamo arrivare.

Una squadra da Europeo? Partiamo da dietro, dal dopo 2006, il nostro ultimo Mondiale. Dopo quel trionfo, 16 anni fa, è successo quanto segue. Eliminati nel girone iniziale di Sudafrica 2010 come ultimi dietro a Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda; eliminati nel girone iniziale di Brasile 2014 con la sconfitta contro Costa Rica; non qualifi cati per Russia 2018; non qualifi cati per Qatar 2022. Verrebbe da pensare a una crisi senza soluzione. Sedici anni di buio totale. Ma non è così. In mezzo a questi quattro Mondiali ci sono stati quattro Europei dove l’Italia è stata quasi sempre protagonista. A Euro 2008 siamo stati eliminati nei quarti di finale dalla Spagna (che avrebbe iniziato il suo ciclo d’oro) solo con i calci di rigore; a Euro 2012 abbiamo dato spettacolo col centrocampo rotante di Prandelli perdendo soltanto in finale ancora contro la Spagna; a Euro 2016 abbiamo eliminato finalmente la Spagna (senza rigori) negli ottavi e siamo usciti (ai rigori) nei quarti contro la Germania; a Euro 2020/21 abbiamo vinto. Siamo una squadra da Europeo e non da Mondiale? A occhio sembra una tesi un po’ strana, perché l’Europeo è quasi un Mondiale a cui mancano Argentina e Brasile e, se vogliamo, una big africana, ma il meglio del calcio del pianeta è nel nostro continente. E’ vero che l’Europeo è stato vinto anche da Danimarca e Grecia, non proprio due potenze, mentre il Mondiale non ha mai...sbagliato una squadra vincente, però per l’Italia questa differenza fra campionato del Mondo e campionato d’Europa è così eccessiva da non capirci niente. In due anni, il tempo che passa fra un mondiale e un europeo, non si può esaurire una generazione. In due anni (nell’ultimo caso in 12 mesi) non si può passare da fenomeni a polli. Possiamo consolarci sapendo che il prossimo grande torneo è un Europeo, ma dobbiamo scavare di più per stabilire la ragione di una diff erenza tanto netta. Giocando un torneo dalle nostre parti avvertiamo meno il peso della pressione? Conosciamo di più i nostri avversari? Il clima, in generale, ci è più favorevole? Potrebbe essere così se ci fermassimo al 2010 e al 2014, i mondiali di Sudafrica e Brasile, ma ai due successivi non ci siamo arrivati perché abbiamo perso l’occasione in casa nostra.