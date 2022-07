"Miretti e Ambrosino nella top 10 dei migliori gioiellini dell'Europeo U19"

L' Europeo U19 è andato all'Inghilterra , con la nazionale dei Tre Leoni che dopo aver superato 2-1 l'Italia in semifinale ha vinto in rimonta l'atto conclusivo contro Israele (3-1 dts). Tanti i talenti messi in mostra nella manifestazione continentale. È dunque tempo di fare i bilanci e di parlare di chi ha brillato più di tutti. Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato la lista dei top 10, inserendo nella graduatoria anche due rappresentanti della selezione azzurra: il centrocampista della Juve Fabio Miretti e l'attaccante della Primavera del Napoli Giuseppe Ambrosino. Completano la classifica Carney Chukwuemeka (Inglese dell'Aston Villa), Oscar Gloukh (israeliano del Maccabi Tel-Aviv), Loum Tchaouna (francese del Rennes), Alan Virginius (francese del Sochaux), Alfie Devine (inglese del Tottenham), Ariel Lugassy (israeliano del Maccabi Petah Tikva), Yusuf Demir (austriaco del Rapid Vienna) e Ilay Madmon (israeliano dell'Hapoel Beer Sheva).

Fabio Miretti, dalla Juve all'Europeo U19 con l'Italia

Tra gli italiani di grande prospetto c'è sicuramente il centrocampista della Juve Fabio Miretti. Il 18enne di Pinerolo ha convinto anche Massimiliano Allegri che lo ha schierato in campo per ben sei volte in campionato (322' totali) e per una manciata di secondi nel match di Champions League contro il Malmö. Grande visione di gioco e pulizia nei passaggi sono le sue migliori caratteristiche, messe in mostra sia con la maglia della Vecchia Signora che con la casacca della Nazionale. Tornando all'Europeo U19, dopo aver saltato l'esordio contro la Romania per gli impegni con l'Under 21, ha servito ad Ambrosino l'assist per la rete che ha deciso il match contro la Slovacchia e poi ha realizzato il rigore del momentaneo 1-0 degli azzurri in semifinale contro l'Inghilterra - la nazionale dei Tre Leoni ha poi ribaltato la sfida vincendo per 2-1 -.