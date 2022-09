Mancini studia il 3-5-2 per la sua Italia. Raspadori si sdoppia

FIRENZE - È arrivato a 95 convocati. Ha fatto debuttare 50 calciatori. Ha insomma setacciato e valorizzato quel piccolo lago di azzurrabili là dove un tempo c’era un mare di talenti disponibili. Quel che ancora non aveva fatto Roberto Mancini, almeno da quattro anni a questa parte, era mettere concretamente in discussione il suo consolidato modulo tattico, il 4-3-3, sul quale aveva costruito il trionfo europeo di Londra. Ma l’indisponibilità a vario titolo di elementi chiave di quella impresa, come Chiesa, Berardi, Spinazzola fino a Insigne, la già ricordata mancanza di alternative in fatto di attaccanti, hanno portato il ct a valutare la possibilità di schierare l’Italia con il 3-5-2 contro l’Inghilterra. Pur avendo puntato ancora in larghissima parte sul suo Euro gruppo, Acerbi compreso, riducendo al minimo i giovani ingressi (Cancellieri, Gnonto e Zerbin oltre ai due deb Provedel e Vicario), Mancini ha schierato davanti a Donnarumma, Toloi-Bonucci-Bastoni; Di Lorenzo-Barella-Jorginho-Pobega-Emerson (Dimarco); Immobile-Raspadori. A proposito del neo napoletano, il ct ne ha sottolineato la duttilità: «È un giocatore che può fare entrambi i ruoli, la mezzapunta e la punta, il fatto di giocare in questo Napoli “italiano” in Champions League credo gli faccia bene». C’è stato comunque spazio anche per il classico 4-3-3 (con ampia rotazione).

Piano B «Deve esserci una motivazione per certe svolte. La mia paura è che cambiando modulo, la squadra si allunghi un po', noi fisicamente non siamo fortissimi e abbiamo bisogno di palleggio. Ma non è da scartare...». Così il ct aveva introdotto il tema, in Aula Magna. Il fatto è che Mancini non ama molto questo modo di stare in campo ma è anche vero che non si può cercare di insistere su uno schema a corto di interpreti adeguati. Verratti ko Poco prima il ct aveva salutato nuovamente Marco Verratti, arrivato ieri mattina a Coverciano con un polpaccio lesionato e ripartito mestamente per Parigi, rimandando la sua 50ª presenza, lui fermo alla notte “tragica” di Palermo con la Macedonia del Nord.