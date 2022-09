Italia, Frattesi e Scamacca mettono nel mirino l'Inghilterra: "Sarà una gara tosta"

FIRENZE - La gara in programma venerdì prossimo contro l' Inghilterra "sarà sicuramente difficile come lo è stata all'andata, dovremmo essere bravi a livello tattico ed in fase offensiva", lo ha dichiarato il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Davide Frattesi parlando ai canali social della Figc. Lo stesso Frattesi dichiara inoltre che l'apporto del pubblico di San Siro rappresenterà un elemento fondamentale per spingere gli azzurri verso l'impresa: "Giocare a San Siro conterà tanto, come sempre quando si gioca in casa sarà fondamentale la spinta del pubblico, perché sarà sicuramente una partita molto impegnativa".

Italia, Scamacca: "Sarà una partita intensa. Frattesi? L'ho visto bene"

Chi si aspetta "una partita bella e intensa" contro l'Inghilterra è Gianluca Scamacca. L'attaccante del West Ham e dell'Italia, sempre sui canali social della Nazionale, commenta anche l'esordio del compagno e amico Frattesi: "Lui è uno che non tralascia emozioni. Non fa sembrare che magari è teso o nervoso, lui prende e va. L'ho visto bene, ha giocato bene in modo tranquillo". Sull'ambientamento in Inghilterra e in Premier League, Scamacca ammette che "sta andando bene, il gruppo è molto tranquillo e molto disponibile e tutto è stato molto facile". Sul ritorno in azzurro, Scamacca ammette: "Tornare in Nazionale è bello ed il gruppo si sta formando con anche tanti elementi nuovi".