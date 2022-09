Immobile, i numeri con l’Italia: è tornato il suo momento

ROMA - Carico più che mai, Ciro Immobile. Lo ha detto chiaro e tondo: “Volevo lasciare l'azzurro. Quando si hanno certe delusioni, si pensano mille cose. Poi però, a mente lucida, ho parlato con Mancini e mi sembrava che avesse ancora bisogno di me". Di nuovo vestito con la maglia della Nazionale, va a caccia di gol per fare felici i tifosi e togliersi da dosso qualche critica. Non gioca con l’Italia dallo scorso 24 marzo. Qualificazioni ai Mondiali, sconfitta per 1-0 contro la Macedonia del Nord. Fascia da capitano al braccio in una serata da dimenticare.