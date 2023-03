Fase élite, l'Italia batte il Cipro: decidono Sadotti e Mannini

Gli Azzurrini battono di misura il Cipro nel secondo match della fase élite e si portano in testa al girone. Finisce 2-1, con un gol per tempo dell'Italia: Sadotti apre le marcature e poi il raddoppio di Mannini nella seconda frazione, mettono al sicuro la vittoria, nonostante la rete di Socratous negli ultimi minuti di gioco. Gli Azzurrini sono ora a pari punti con la Repubblica d’Irlanda. Si deciderà dunque all’ultima giornata, contro l'Ucraina, quali squadre staccheranno il pass per le fasi finali dell’Europeo a Budapest. La sfida è in programma per lunedì prossimo e sarà fondamentale per conquistare uno dei due posti disponibili per il passaggio del turno.