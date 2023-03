"Una Nazionale sempre in campo in Serie B". La rivoluzione che voleva Prandelli

Il nome nuovo dell'Italia di Mancini è Mateo Retegui, l'ultima trovata del ct per provare a dare una svolta al reparto offensivo azzurro, sempre più carente di bomber, fatta eccezione per Immobile, che però in Nazionale ha avuto difficoltà e che comunque ormai ha 33 anni. Il classe '99 (23 anni) sarà convocato per i prossimi impegni e Mancini lo studierà da vicino, testandolo sul campo. È una speranza per uscire dal buio degli ultimi anni, sul quale si è soffermato anche Cesare Prandelli, l'ultimo commissario tecnico in grado di portare l'Italia ad un Mondiale (era il 2014).