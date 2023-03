Immobile, parole di fuoco dell'agente su Retegui in Nazionale

Il procuratore di Ciro Immobile, Marco Sommella, nell'ambito del suo intervento alla Palermo Football Conference, è tornato a prendere le parti del suo assistito, attualmente ancora fermo ai box per un problema muscolare, che oltre a costringerlo a saltare diversi match con la Lazio, gli ha negato anche il ritorno in Nazionale, in vista dei match di qualificazione a Euro 2024 con Inghilterra e Malta, a vantaggio del giovane oriundo italoargentino Mateo Retegui.