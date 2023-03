Italia-Inghilterra, le scelte di Mancini: Cristante in pole su Jorginho

Bonucci è quasi fuori. Non si era allenato lunedì. Ieri lavoro differenziato con l’osteopata Martinelli senza entrare in campo, dove il ct Mancini ha ripreso prove e movimenti a cui aveva già dato vita nel primo giorno di ritiro. Costruzione a tre, alzando Spinazzola sulla fascia sinistra. Fase difensiva a quattro. Variante 3-5-2 come seconda opzione. Era andata così anche lunedì, ieri è stato possibile vedere soltanto il primo quarto d’ora di allenamento, a cui ha avuto accesso la stampa e non solo gli ospiti della Biraghi, entrata a far parte della squadra di partner commerciali della Federazione per il prossimo quadriennio. Il ct, secondo quanto è trapelato, dovrebbe avere proseguito lavorando sul modulo di cui si fida di più. Non è lo stesso di settembre, che gli aveva permesso di superare il girone di Nations, ma dovrà affrontare un’altra Inghilterra: Southgate (criticatissimo) a Milano si presentò con il 3-5-2, virando negli ultimi venti minuti sull’assetto più collaudato del 4-2-3-1. Nel Mondiale a Doha ha puntato solo sulla qualità dei suoi esterni offensivi e si sa quanto gocatori come Foden, Grealish o Saka possano creare problemi sulle corsie esterne.