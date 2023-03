Italia-Inghilterra, Ellynora canta "God Save the King": è un massacro sui social!

NAPOLI - Ellynora finisce nell'occhio del ciclone. Dopo aver intonato una versione inedita dell'inno inglese, "God Save the King", nel pre-partita di Italia-Inghiterra al ' Maradona ', la cantante pop ha subito pesantissime critiche oltremanica. Agli inglesi non è piaciuta la performance canora dell'artista italiana: oltre ad aver mancato la nota di apertura dell'inno, la telecamera ha ripreso la cantante che si sistema l'auricolare con evidente nervosismo. Poi le inquadrature catturano le espressioni dei giocatori inglesi in campo (uno su tutti Bellingham , quasi divertito nell'ascoltare Ellynora ) e soprattutto in panchina, con questi ultimi perplessi e divisi tra imbarazzo e sorpresa per un inno che si sentiva a malapena.

Ellynora, quante critiche!

Le critiche più feroci per Ellynora sono però arrivate, come di consueto, dai social. La versione dell'inno inglese intonata dalla cantante napoletana di origini inglesi è stata subito battezzata come la "peggiore in assoluto". "Chiunque tu sia che stai cantando l'inno nazionale per l'Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia", è il tweet di un utente inglese che non le manda a dire. La contestazione si estende anche in tv, dove il conduttore televisivo ed ex difensore del Tottenham Jamie O'Hara ha definito la performance un autentico "disastro".