NAPOLI - Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con la nazionale italiana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024. Lo ha reso noto la comunicazione della nazionale dopo la partita con l'Inghilterra. Bonucci già non era pronto a giocare e anche l'interista Barella ha problemi fisici che lo portano a salutare l'azzurro per il secondo match.