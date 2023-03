Italia U19, dopo la Germania la Slovenia. Bollini: "Sono micidiali"

BREMA (GERMANIA) - Dopo la bellissima vittoria contro i padroni di casa della Germania , l'Italia U19 di Bollini si prepara per la sfida contro la Slovenia , in programma sabato 25 marzo alle 12, valida per la seconda fase di qualificazione ai prossimi Europei. Il ct non avrà a disposizione del portiere Davide Mastrantonio (Triestina) e dell’attaccante del Sassuolo, Luca D’Andrea, entrambi squalificati.

Le parole di Bollini

"Non ci facciamo ingannare dal blasone per cui la Germania è più forte in virtù della sua storia calcistica. Non è affatto così: la Slovenia non subisce gol da tante partite, ha pareggiato il primo match con il Belgio ed è una squadra molto combattiva, fisica e dotata di grande agonismo. Fa della fase difensiva la sua arma migliore, quindi, dovremo essere sereni ed entusiasti, puntando sul nostro gioco e stando attenti alle loro micidiali ripartenze", questa l'analisi di Bollini.