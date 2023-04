Italia, Retegui lavora per Mancini: "Ho parlato con altri oriundi"

ROMA - Momento magico per l'oriundo Mateo Retegui , che dopo i due gol segnati con la maglia dell'Italia è tornato in Argentina e ha timbrato il cartellino anche con quella del Tigre , decidendo con una sua rete nel finale la sfida contro il Lanus. Una scommessa vinta quella di Roberto Mancini , che ora potrebbe ricevere una mano dall'attaccante anche fuori dal campo.

'Intermediario' azzurro

Intervistato al termine dell'ultimo match infatti, Retegui ha ammesso che altri calciatori argentini con il passaporto italiano gli hanno chiesto di fare in qualche modo da 'intermediario' con il ct azzurro per avere a loro volta una chance con la Nazionale: "Ho parlato con qualcuno ma non farò nomi - ha detto sorridendo il 23enne centravanti, in passato gestito da Francesco Totti, ai microfoni di 'Tyc Sport' -. Bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l'opportunità giusta oppure crearsela. Io sono molto contento di quello che sto vivendo".