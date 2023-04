Retegui non si ferma più: gol decisivo al 99' contro il Lanus

Continua il momento magico di Mateo Retegui. Il centravanti del Lanus, che ha esordito con la Nazionale di Roberto Mancini, realizzando due gol contro Inghilterra e Malta nelle gare di qualificazione ad Euro 2024, è andato a segno anche in Argentina, decidendo la sfida tra il Tigre e il Lanus.

Retegui decisivo in pieno recupero

L'attaccante italo-argentino ha siglato la rete del 2-1, al 99'. Un gol che ha deciso un match combattuto e tirato, con le due squadre rimaste in dieci per due espulsioni. Il Tigre, dopo tre ko consecutivi, torna in questo modo al successo.