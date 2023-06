Italia, stop per Berardi: ecco perché ha saltato l'allenamento

ROMA - Roberto Mancini in ansia per uno degli azzurri convocati in vista delle Finals di Nations League a cui l'Italia si è qualificata insieme alla Spagna (avversaria della Nazionale in semifinale giovedì 15 giugno a Enschede), all'Olanda padrona di casa e alla Croazia (con queste due che si sfideranno invece mercoledì 14 giugno a Rotterdam).