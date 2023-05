L'Italia ritrova Zaniolo, Zaccagni e Immobile: i convocati di Mancini per la Nations League

ROMA - Ritorno in azzurro per Nicolò Zaniolo (fuori da novembre) e Mattia Zaccagni (mancava da giugno) ma anche per Ciro Immobile (a settembre l'ultima con la Nazionale). L'ex fantasista della Roma e i due attaccanti della Lazio sono stati infatti inseriti dal ct Roberto Mancini nell'elenco dei 26 calciatori convocati per il pre-ritiro al Forte Village Resort in Sardegna in vista delle Finals di Nations League. Si rivedono anche il milanisra Alessandro Florenzi e lo juventino Manuel Locatelli (assenti da giugno) mentre è alla prima chiamata Federico Baschirotto. Esclusi dalla lista invece Giorgio Scalvini e Sandro Tonali, lasciati a disposizione del tecnico Paolo Nicolato in vista della fase finale del Campionato Europeo Under 21 (Georgia e Romania, 21 giugno-8 luglio), dove saranno in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non sono stati ovviamente considerati i calciatori di Inter e Fiorentina, impegnati nelle finali di Champions League e Conference League. Dopo il terzo posto del 2021, sulla strada degli azzurri ci sarà di nuovo la Spagna (il 15 giugno a Enschede, terza sfida in semifinale dopo Euro 2020 e Nations 2021), mentre l'Olanda, padrona di casa, affronterà la Croazia (il 16 giugno a Rotterdam).