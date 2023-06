Italia, 12 gol al Cagliari Primavera: bene Chiesa e Zaniolo

SANTA MARGHERITA DI PULA (SARDEGNA) - Si conclude al meglio il pre-ritiro dell' Italia in Sardegna . Gli azzurri di Mancini , prima della gara di Nations League contro la Spagna in programma giovedì 15 giugno, sono scesi in campo per un'amichevole contro la Primavera del Cagliari imponendosi per 12-0 .

Italia, prestazione convincente per gli azzurri

Un ottimo test per gli azzurri in rete con le doppiette di Retegui, Chiesa e Nicolò Zaniolo, la tripletta di Raspadori e i gol di Pellegrini, Ciro Immobile e Locatelli. Risposte importanti per Mancini soprattutto da Chiesa ma anche dall'attaccante del Tigre Retegui, in gol nelle sue prime due presenze in azzurro. Bene il ritorno al gol anche per Zaniolo.