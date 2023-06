Mancini: "L'Italia ha fatto poco. Ecco perché ho tolto Immobile"

"Ho tolto Immobile perché..."

Un'Italia che con l'uscita dal campo di Immobile ha preferito schierarsi senza un centravanti di ruolo, Mancini analizza così la scelta "Pensavamo che Chiesa potesse dare un po' più di profondità non dandogli riferimenti, solo questo".

"Ci sono cose di cui rammaricarci"

Qualcosa da rimettere in sesto comunque c'è: se infatti "i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano mettere", Mancini ammette che "ci sono delle cose di cui rammaricarci, probabilmente il fatto di aver fatto una partita diversa dal solito, non è la nostra qualità". Insomma quasi un'Italia snaturata per il Ct. E ora, sfumata la possibilità di vincere la Nations League, resta l'obiettivo di vincere la finalina con l'Olanda: il commento di Mancini è secco: "Domenica dobbiamo cercare di farla bene, come abbiamo fatto l'altra volta", ha concluso.