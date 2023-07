D’Andrea: "Berardi il mio esempio. Italia, ora ti porto l’Europeo U19"

Luca D’Andrea preferisce i dribbling in campo, e con le parole non smarca nessuna domanda. Va dritto al punto, abituato com’è a prendersi delle responsabilità. La prima? A 13 anni: è partito da Ponticelli, periferia Est di Napoli («un quartiere parecchio difficile», lo definisce) per sognare un futuro nel calcio che conta. «Per uno come me indossare la maglia azzurra va oltre qualsiasi aspettativa - racconta - e se fosse possibile vorrei giocare ogni giorno per l’Italia». La sua quotidianità, invece, si chiama Sassuolo. Ed è una fortuna, perché in neroverde il classe 2004 ha collezionato 5 presenze in A, tutte da titolare, lanciandosi verso un Europeo U19 che sta giocando da protagonista.