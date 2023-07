Portogallo-Italia U19, dove vederla in tv

ATTARD (MALTA) - Al Ta' Qali National Stadium di Attard, l' Italia Under 19 del ct Bollini affronta nella finale dell'Europeo di categoria il Portogallo, già incontrato nella fase a gironi (ko 5-1). Calcio d'inizio in programma alle ore 21. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 3.

Portogallo-Italia U19: orari e canali

Dove vedere Portogallo-Italia U19 in diretta TV

Dove vedere Portogallo-Italia U19 in streaming

Portogallo-Italia U19 in diretta: la cronaca

L'Italia U19 è riuscita a qualificarsi per le semifinali con quattro punti in tre partite (una vittoria, un pari e un ko nel girone A), poi il (3-2) in semifinale con la Spagna, grazie ai gol di Vignato, Pisilli e Lipani. Il Portogallo U19 ha sempre vinto (tre su tre nella fase a gironi) e 5-0 in semifinale contro la Norvegia. Qui le probabili formazioni

Portogallo-Italia U19, segui la diretta sul nostro sito