Dal trionfo Europeo al flop Mondiale: le 5 tappe dell'Italia di Mancini

Roberto Mancini dice addio alla nazionale dell'Italia. Lo ha comunicato nella giornata di oggi la Figc attraverso una nota ufficiale, spiegando come la decisione dell'ormai ex ct sia arrivata nella tarda serata di ieri. Solo tre mesi fa, l'allenatore di Jesi aveva spento le candeline per il quinto anniversario sulla panchina degli azzurri. E cinque sono proprio le tappe principali del suo lungo percorso, fatto di successi e débâcle: dal suo arrivo nel 2018 alla sconfitta in Nations League, passando per il tripudio nazionale alla vittoria dell'Europeo.