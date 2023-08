Mancini, l'addio all'Italia e la scomparsa di Vialli: la verità di mamma Marianna

ROMA - "Sono rimasta sorpresa anche io". Così Marianna , madre di Roberto Mancini intervistata da 'QN-Quotidiano Nazionale', ammette di essere rimasta sorpresa dalla decisione del figlio di dimettersi dall' incarico di commissario tecnico dell' Italia . "Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro - continua Marianna Mancini - è stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l'ho sentito. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più ".

Mamma Mancini: "Vialli? Roberto era legatissimo"

Marianna sottolinea anche il rapporto che legava il figlio all'amico fraterno Gianluca Vialli scomparso lo scorso 6 gennaio: "Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui. Se è poi successo qualcosa che lo ha turbato? Non lo so, veramente". La stessa Marianna sostiene che "al posto di Gianluca hanno deciso di mettere qualcun altro (Buffon, ndr), ma non mi ricordo neanche chi sia. L'hanno presa pochi giorni fa la decisione, se non sbaglio". Poi svela: "Chiamerò Roberto e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà, mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua".