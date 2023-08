Spalletti dice sì all'Italia: oggi Gravina chiama De Laurentiis per la clausola

ROMA - Luciano Spalletti ha dato l'ok totale alla Figc: vuole prendere le redini di commissario tecnico della Nazionale dopo il 'terremoto Mancini'. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore ma il nodo clausola, quella che lega l'allenatore di Certaldo al Napoli, rappresenterebbe al momento un ostacolo: nessuna delle parti vorrebbe infatti versare il pagamento della penale. Sono previsti in giornata dei contatti tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il presidente del club campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis, per approfondire il tema. Tutto però lascia pensare che Adl possa concedere, con un lavoro 'diplomatico', il fatidico ok uscendo così da trionfatore in uno dei momenti più complicati del calcio italiano.