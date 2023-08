Italia, il sogno di Rivera: "Vorrei diventare ct". Sull'Arabia Saudita...

ROMA - “Adesso che posso farlo mi piacerebbe diventare allenatore”. Così Gianni Rivera svela il suo sogno nel cassetto. L'ex ' Golden Boy ' del calcio italiano, che compirà 80 anni domani 18 agosto , aggiunge: “Avevo pensato alla Nazionale. Io mi sono proposto, vediamo se la cosa va o non va. Per ora non ho sentito nessuno. Probabilmente hanno fatto altre scelte, anche se costano di più”, spiega il vincitore del Pallone d'Oro nel 1969.

Rivera su Mancini: "Coordinatore? Non ero d'accordo"

Il progetto Italia è invece naufragato con le dimissioni di Mancini che aveva assunto, da pochi giorni, anche il ruolo di coordinatore dell’intero settore giovanile azzurro: “Non ero d’accordo con quella decisione, mi sembrava un’esagerazione. Gli under 20 e 21 sono giocatori già importanti, che possono arrivare presto alla Nazionale A, quindi è bene che ci siano diversi soggetti”. L'ex fuoriclasse del Milan poi critica lo stile di gioco odierno che prevede la costruzione dell'azione dal basso - "Non mi piace perché inizi l’azione avendo dieci avversari contro, piuttosto che la metà" - ma promuove la tecnologia applicata al calcio: “Con il Var c’è un controllo preciso e specifico dell’ultima azione".

Rivera contro l'Arabia Saudita

L'ex 'Golden Boy', 60 presenze e 14 reti con la Nazionale maggiore, scommette sulla coppia Immobile-Retegui - "Bisogna servirli bene" - e attacca senza mezzi termini l'Arabia Saudita, il nuovo 'Eldorado' del calcio mondiale: “Io non avrei accettato. Potevano offrirmi soldi su soldi, ma ero troppo affezionato alla mia maglia. I calciatori ormai vanno dove c’è il denaro. Ma i sauditi non possono portare in Arabia un intero campionato, al massimo qualche giocatore. Non possono fare troppi danni al nostro calcio”.

Rivera, i dati nel calciomercato e San Siro

Sul calciomercato guidato dai dati e gli algoritmi, Rivera sottolinea: "Una modalità del genere non può essere perfetta. Potrebbero creare più problemi di quelli che vogliono risolvere. Gli algoritmi non vanno in campo”. Chiosa su San Siro e il vincolo al secondo anello che impedirà la demolizione della 'Scala del calcio': "Sono contento, hanno impedito una scemata".