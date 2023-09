Capello, che bordate a Mancini dopo l'addio! Poi fa una battuta su Spalletti...

ROMA - Fabio Capello non usa mezze misure nel giudicare il recente e improvviso addio alla nazionale italiana di Roberto Mancini, che dopo un paio di settimane si è poi accordato con la nazionale saudita, con cui ha siglato un contratto multimilionario: L'ex allenatore di Roma e Milan stigmatizza le modalità delle dimissioni del ct: "Mancini ha commesso un grandissimo errore - le parole di Capello a Radio anch'io sport su RadioRai - ha accusato il presidente della federazione dicendo che non sentiva la fiducia, quando in realtà sarebbe stato molto più semplice dire 'guardi presidente ho ricevuto un'offerta a cui non posso dire di no' ed accettare l'offerta. Invece si è arrampicato sugli specchi, accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di avergli cambiato lo staff".