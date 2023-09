Rivivi diretta Italia: l'intervista a Buffon e Donnarumma

Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma , passato e presente dell'Italia tra i pali, sono i protagonisti di un appuntamento social voluto dalla FIGC . Il neo-capodelegazione e il portiere della Nazionale risponderanno in diretta alle domande dei tifosi degli azzurri, attesi da due appuntamenti determinanti per le qualificazioni ai prossimi Europei in Germania : sabato 9 settembre in trasferta contro la Macedonia del Nord e martedì 12 in casa contro l' Ucraina .

Italia, il programma degli allenamenti dell'8 settembre

Venerdì 8 settembre l'Italia si allenerà alle 10:30 (seduta aperta per il primo quarto d'ora) e alle 11 volerà da Firenze alla volta di Skopje. Alle 18:15 il sopralluogo di rito sul campo da gioco dell'Arena Todor Proeski.

Italia, il programma degli allenamenti del 7 settembre

La preparazione prima della partenza alla volta di Skpoje, dove l'Italia sfiderà la Macendonia del Nord, proseguirà domani, 7 settembre, alle 17 con una seduta di allenamento aperta solo i primi quindici minuti.

Verso Macedonia del Nord-Italia, allenamento a porte chiuse

Alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse a Coverciano in vista di Macendonia del Nord-Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Continua il conto alla rovescia per la quinta giornata del gruppo C. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo sabato 9 settembre alle 20:45.

Termina "Azzurri Live"

Termina "Azzurri Live", Buffon e Donnarumma salutano i tifosi che li hanno seguiti da casa. Si torna a pensare al calcio giocato: nel mirino la Macedonia del Nord e l'Ucraina, prossime avversaria sulla strada per la qualificazione agli Europei in Germania.

Buffon e Donnarumma si divertono

Lavagnette alla mano, in pieno stile "nomi, cose e città", continuano le sfide tra Buffon e Donnarumma "interrogati" dai conduttori sulla conoscenza di illustri colleghi che hanno indossato la maglia della Nazionale.

Buffon erede di Vialli

Buffon ha parlato e ricordato con grande rispetto Vialli: "Non sono qui per colmare quel vuoto. Non posso pensare di imitarlo. Luca è stato unico e inimitabile. Anche a livello di sensibilità, voglia di esternare certi sentimenti, io non potrei farlo perché anche come vita sto facendo un altro percorso. Sono qui per fare la mia parte essendo me stesso. Scimmiottare qualcun altro alimenterebbe solo il rimpianto di non essere me stesso".

Buffon: "Ritiro? Nessun ripensamento"

Buffon ha proseguito: "Ero saturo del calcio. Non ho avuto nessun ripensamento rispetto al ritiro. Vedo i portieri tuffarsi e non ho la minima voglia di tornare in campo con loro (ridre, ndr)".

Donnarumma su Spalletti e le prossime due partite

Donnarumma su Spalletti: "Non lo conoscevo, ma mi ha fatto un'ottima impressione. Andremo in Macedonia del Nord e sfideremo a Milano l'Ucraina per vincere. Dobbiamo scendere in campo con la convinzione di fari grande cose. La Macedonia del Nord? C'è un pizzico di voglia rivalsa perché ci hanno eliminato dai playoff per il Mondiale, ma adesso conta solo il presente".

Donnarumma e la formazione di Italia-Francia

A Donnarumma il compito di ricordare l'undici iniziale di Italia-Francia, finale del Mondiale 2016: Gigio non ne sbaglia uno, anche se leggermente fuori tempo massimo.

Sfida Donnarumma-Buffon: la formazione di Italia-Inghilterra?

Donnarumma e Buffon si sfidano provando a ricordare la formazione iniziale di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021. Buffon non ricorda Emerson e Insigne e ci ride su.

Donnarumma sulle orme di Buffon: "Quando ero raccattapalle del Milan..."

Donnarumma su Buffon: "Da lui ho imparato tutto. Dalla tecnica allo stare in porta passando per la tranquillità che aveva, il non farsi sovraccaricare dalle emozioni. Su questo è stato il numero uno. Anche quando ero nel settore giovanile del Milan e facevo il raccattapalle mi mettevo sempre dietro la sua porta quando era in campo, da lui c'è stato solo da imparare".

Donnarumma: "Ammiro Ronaldo, Immobile è un grande attaccante"

Donnarumma ha svelato: "Ronaldo è uno dei giocatori che mi ha sempre messo più in difficoltà da avversario, ma anche Immobile è un grande centravanti. Difficilmente sbaglia davanti alla porta".

Donnarumma e il record di Buffon in Nazionale

Donnarumma: "Battere il record di presenze di Buffon in Nazionale? Mi sembra evidente che sarà molto dura, ma ci proverò".

Buffon sul suo esordio in Nazionale e gli "incubi" Vieri e Mancini

Buffon ha ricordato il suo esordio in Nazionale nel 1997 a Mosca contro la Russia: "Il mio debutto è stato inatteso rispetto a quello di Gigio e per certi versi è stato meglio. Era una partita delicata. Io con la Svezia e Gigio con la Macedonia del Nord abbiamo pagato il dazio di non qualificarci per un Mondiale, ma all'epoca approcciavamo le partite con la consapevolezza di essere più forti". L'incubo da avversario: "Vieri ogni palla che toccava mi faceva gol, soprattutto all'inizio. Anche Mancini è riuscito a battermi parecchie volte. Quando fai il portiere, però, sai che inevitabilmente subirai gol".

Buffon sul ruolo di capodelegazione

Buffon ha parlato del suo nuovo ruolo in Nazionale: "Si vive sicuramente con maggior serenità fuori dal campo. Sono felice di essere tornato in un ambiente che conosco da trent'anni. Se c'è da spendere una parolina, non solo con i calciatori, lo faccio più che volentieri".

Donnarumma sull'esordio in Nazionale

Donnarumma ha raccontato le emozioni prima dell'esordio in Nazionale nel 2016 a Bari in amichevole contro la Francia proprio al posto di Buffon: "Una serata indimenticabile. Sapevo che Ventura mi avrebbe fatto entrare al posto di Gigi. Il debutto col club e la Nazionale sono diversi. Quello con la Nazionale l'ho viussto con grandissima emozione, anche la sera prima ho faticato a non pensarci, me lo sono tatuato. Ora siamo felici di riavere Buffon con noi".

Azzurri Live, parola a Buffon e Donnarumma

Inizia la diretta social: sigla iniziale e parola a Buffon e Donnarumma.

Buffon e Donnarumma, la diretta social sta per iniziare

Sta per iniziare "Azzurri Live". In diretta social Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma sono pronti a rispondere alle domande dei tifosi della Nazionale (e non solo).

Buffon e l'addio al calcio

"Non è stato per nulla difficile smettere" ha spiegato Buffon nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da capodelegazione dell'Italia. Ora la parola passa ai tifosi, che potranno porre le proprie domande all'ex numero uno degli azzurri e a Donnarumma. Tra dieci minuti il via della diretta social.

Dopo Locatelli tocca a Buffon e Donnarumma

Ieri, 5 settembre, è toccato a Locatelli parlare in conferenza stampa. Il centrocampista della Juve sarà il play a nel 4-3-3 del ct Luciano Spalletti.

Italia, torna a parlare Buffon

Dopo la prima conferenza stampa con la Nazionale torna a parlare Buffon, subito in prima linea nel nuovo corso dell'Italia targata Spalletti.

Buffon e Donnaruma, streaming video su CorrieredelloSport.it

Sarà possibile seguire il live streaming di "Azzurri Live" anche all'interno di questo liveblog. Basterà cliccare il pulsante play nel video in apertura.

Italia, parola a Buffon e Donnarumma

Tutto pronto per "Azzurri Live": in diretta social sui canali della FIGC il nuovo capodelegazione e il portiere della Nazionale risponderanno alle domande dei tifosi.

