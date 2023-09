Immobile, parole da capitano: “Un sogno. No all'Arabia per essere ancora in nazionale"

COVERCIANO - Quello che sta per iniziare è un nuovo capitolo di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale. Ora è il capitano, investitura arrivata con il ct Spalletti. Le presenze in azzurro, 56 con 16 reti, hanno un loro peso. E contro la Macedonia del Nord toccherà a lui la fascia. A Radio Rai le sue parole: "Vent’anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto con l’aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno visto in me quello che posso dare quindi sono molto felice. Quella partita con la Macedonia? È stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera. Anche più di quella con la Svezia, perché venivamo da un momento bellissimo e da forti gioie e emozioni condivise tutte insieme e probabilmente quello ci ha spezzato un po’ le gambe, perché sicuramente non ce l’aspettavamo. Eravamo troppo frenetici troppo vogliosi di raggiungere subito il risultato e questo purtroppo non ha pagato".